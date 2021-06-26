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تحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا

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تحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا تحديد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت أن جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بالتسوية السورية ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وصرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللواء ياروسلاف موسكاليك، اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

وسبق أن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الدول الضامنة الثلاث في مفاوضات أستانا (وهي روسيا وتركيا وإيران) قد تعقد اجتماعا جديدا في نور سلطان بحلول أواخر يونيو الجاري.

المصدر: "زفيزدا"

جي بي سي نيوز

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