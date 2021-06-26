إصابة رئيس وزراء تونس بفيروس كورونا .. وفريق عمله يجري فحوصات

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أعلنت الحكومة التونسية، أن رئيس وزراء البلاد، هشام المشيشي، أصيب بفيروس كورونا، وسيلغي كل اجتماعاته المباشرة وسيواصل عمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة التحذيرات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس، على أن يقوم رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من تعافيه حسبما جاء في بيان صادر عن الحكومة.

وسبق أن قال عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن «موجة تسونامي كورونا» تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام العناية من الامتلاء.