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الخارجية الأمريكية تحمل الإثيوبية مسؤولية مقتل 3 موظفين في «تيجراي»

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الخارجية الأمريكية تحمل الحكومة الإثيوبية مسؤولية مقتل 3 موظفين في «تيجراي» الخارجية الأمريكية تحمل الإثيوبية مسؤولية مقتل 3 موظفين في «تيجراي»

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 3 من العاملين في منظمة «أطباء بلا حدود» في إقليم تيجراي بإثيوبيا، كما حملت الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت إن مسلحين مجهولين قتلوا 3 من موظفيها في الفرع الإسباني في إقليم تيجراي الإثيوبي، وتم العثور على السيارة على بعد أمتار منها جثث الـ 3 موظفين.

وقتل نحو 12 موظفا يعملون في الإغاثة قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر الماضي بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونين.

المصرى اليوم

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