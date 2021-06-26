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رئيس كولومبيا ينجو من محاولة اغتيال بعد استهداف طائرته بـ 6 رصاصات (تفاصيل)

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رئيس كولومبيا ينجو من محاولة اغتيال بعد استهداف طائرته بـ 6 رصاصات (تفاصيل) رئيس كولومبيا ينجو من محاولة اغتيال بعد استهداف طائرته بـ 6 رصاصات (تفاصيل)

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أصيبت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وآخرين بعدة رصاصات في هجوم وقع أمس ، أثناء تحليقها في الهواء، في منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ، إن الطائرة كانت تقل الرئيس دوكي ومسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتي دي سانتاندير، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابة..

وعرضت صفحة علي مواقع التواصل" تليجرام"، مقطع تظهر فيه اثار إطلاق الأعيرة الناري، فيما أصدر الرئيس أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر، مشيرا في تصريحات له عقب الحادث، إن المروحية الرئاسية تعرضت لهجوم “جبان” عندما كانت على وشك الهبوط، في مدينة كوكوتا، شمالي البلاد المتاخمة لفنزويلا، مؤكدا أن قدرات المروحية حالت دون وقوع حادث قاتل.

وأعرب الرئيس عن تصميم بلاده في مكافحة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، مشددا أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيه عن مواصلة مكافحة تلك المنظمات.

وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسي للكوكايين. وينشط في تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في 2016 مع إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة في تهريب المخدرات.

المصرى اليوم

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