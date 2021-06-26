أخبار عاجلة

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية -
رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا -
3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز -
محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تكريم الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» في القليوبية

Print
تكريم الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» في القليوبية تكريم الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للازهر في القليوبية الطلاب الفائزين بمسابقة «الأزهري الصغير» وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية قدرها٥٠٠ جنيه لكل تلميذ وتلميذة.

وقالت الدكتورة نيفين شندي مديرة رياض الأطفال بمنطقة القليوبية الأزهرية، إن التلاميذ الفائزين على مستوى المنطقة بروضة معهد دملوجني محمد سعيد عبدالرؤوف ويوسف محمد حافظ عبدالونيس ومريم أحمد مصطفى محمد.

وأضافت أن مسابقة «الأزهري الصغير» أقيمت وفق شروط محددة وهى أن يكون الطفل حافظا لجٌزئي عم وتبارك وتلاوته صحيحة مع التجويد بالإضافة إلى حفظ عشرة أحاديث نبوية، وأجريت المسابقات بحضور أحمد عصر، مدير إدارة التنسيق بالمنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز