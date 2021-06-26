تكريم الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للازهر في القليوبية الطلاب الفائزين بمسابقة «الأزهري الصغير» وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية قدرها٥٠٠ جنيه لكل تلميذ وتلميذة.

وقالت الدكتورة نيفين شندي مديرة رياض الأطفال بمنطقة القليوبية الأزهرية، إن التلاميذ الفائزين على مستوى المنطقة بروضة معهد دملوجني محمد سعيد عبدالرؤوف ويوسف محمد حافظ عبدالونيس ومريم أحمد مصطفى محمد.

وأضافت أن مسابقة «الأزهري الصغير» أقيمت وفق شروط محددة وهى أن يكون الطفل حافظا لجٌزئي عم وتبارك وتلاوته صحيحة مع التجويد بالإضافة إلى حفظ عشرة أحاديث نبوية، وأجريت المسابقات بحضور أحمد عصر، مدير إدارة التنسيق بالمنطقة.