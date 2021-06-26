بايدن يدعو الأفغان لتقرير مستقبل بلادهم بعد انسحاب جنود الولايات المتحدة

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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأفغان إلى تقرير مستقبل بلادهم مع اقتراب انسحاب الجنود الأمريكيين في الذكرى الـ 20 لدخول كابول، عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وجاءت تصريحات بايدن، خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه السياسي السابق، عبدالله عبدالله، حيث وصفهما «بالصديقين القديمين».

وقال بايدن إن الدعم الأمريكي لأفغانستان لم ينته بل سيستمر، على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية، مؤكدا أن العنف الذي لا معنى له لا بد أن يتوقف.

من جانبه قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة على 6 مقاطعات، كما أنه يحترم قرار بايدن، وأن الشراكة بين واشنطن وكابول تدخل مرحلة جديدة، لافتا إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها قرار سيادي، وإن مهمة كابول هي «إدارة العواقب».

وأشار غني إلى أن بايدن ابلغه أن السفارة الأمريكية ستستمر في العمل، وكذلك المساعدات الأمنية وستجري في بعض الحالات بناء على جدول زمني سريع، مشيرا إلى أنه لم يطلب من بايدن، تعليق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، واصفا قرار الرئيس الأمريكي بـ«»الثوري«، سيكون له تأثير على شعب أفغانستان وعلى شعب الولايات المتحدة والمنطقة أيضاً

وطلب بايدن من الكونجرس تخصيص 3.3 مليار دولار من المساعدة الأمنية لأفغانستان العام المقبل، كما سيرسل 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا للمساعدة في مكافحة الوباء في أفغانستان.