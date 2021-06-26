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العراق يحذر من انتشار : دخلنا الموجة الثالثة

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العراق يحذر من انتشار فيروس كورونا: دخلنا الموجة الثالثة العراق يحذر من انتشار : دخلنا الموجة الثالثة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين، ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع إن "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية، اللتين دخلتا البلاد سابقا".

وشدد علي ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وكذلك علي دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وطرق الوقاية منها، والدعوة الى تلقي اللقاحات.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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