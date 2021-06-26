كندا تحذر من نسخة «دلتا» لفيروس كورونا

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توقعت السلطات الصحية الكندية انخفاضا سريعا في إصابات فيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، لكنها أشارت إلى أن نسخة «دلتا» من الفيروس قد تتسبب بعدد أكبر من الإصابات مما كان منتظرا، وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن المحافظات الكندية تعيد فتح الأعمال من جديد مع تقدم وتائر التطعيم، مضيفا أن 76% من الكنديين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر 26% الجرعتين.

وأكد كريس برويدر، مسؤول الشؤون اللوجستية إن بلاده ستمتلك في منتصف الأسبوع المقبل العدد الكافي من اللقاحات لتطعيم 75% من السكان بالكامل.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.