أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كندا تحذر من نسخة «دلتا» لفيروس كورونا

Print
كندا تحذر من نسخة «دلتا» لفيروس كورونا كندا تحذر من نسخة «دلتا» لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت السلطات الصحية الكندية انخفاضا سريعا في إصابات خلال الشهرين القادمين، لكنها أشارت إلى أن نسخة «دلتا» من الفيروس قد تتسبب بعدد أكبر من الإصابات مما كان منتظرا، وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن المحافظات الكندية تعيد فتح الأعمال من جديد مع تقدم وتائر التطعيم، مضيفا أن 76% من الكنديين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر 26% الجرعتين.

وأكد كريس برويدر، مسؤول الشؤون اللوجستية إن بلاده ستمتلك في منتصف الأسبوع المقبل العدد الكافي من اللقاحات لتطعيم 75% من السكان بالكامل.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء