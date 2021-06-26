طلاب «الثانوية الأزهرية بالإسكندرية» يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون شكاوى (صور)

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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في الاسكندرية، اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك دون شكاوى من الامتحانات.

وتفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم العلمي حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية، وتفقد لجان معاهد بنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي، وبنين سموحة النموذجي، ورافقه وفد من مشيخة الأزهر، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، كما تفقد لجنتي بنين أبوقير، وفتيات سيدي بشر.

وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، رافقه الدكتور منير حسني من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، ومحمد حسين عضو التفتيش المالي والإداري، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن بالمنطقة، لجنة فتيات سموحة النموذجي؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وخلال الجولة أكد «هاشم» على التباعد بين الطلاب داخل اللجان، والتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتطهير والتعقيم المستمر للجان؛ حفاظًا على سلامة الجميع، وتطبيق كافة التعليمات التي تنظم أعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

طلاب "الثانوية الأزهرية بالإسكندرية" يؤدون امتحان اللغة الانجليزية دون شكاوى (صور)

طلاب "الثانوية الأزهرية بالإسكندرية" يؤدون امتحان اللغة الانجليزية دون شكاوى (صور)