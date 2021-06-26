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بدأ العد التنازلي لـ«إكسبو دبي» تستعد (فيدو)

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بدأ العد التنازلي لـ«إكسبو دبي» مصر تستعد (فيدو) بدأ العد التنازلي لـ«إكسبو دبي» تستعد (فيدو)

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بدا العد التنازلي لـ «إكسبو دبي 2020» و الذي ينطلق اكتوبر المقبل في دولة الإمارات المتحدة تحت شعار «تواصل العقول و صناعة المستقبل» و ينقسم المعرض إلي ثلاث مناطق هي الفرص وتهدف إلي إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل؛ والتنقل ويهدف إلى عرض ابتكار وسائل أكثر كفاءة وفعالية لتنقل الناس والبضائع والأفكار سواء ماديا أو افتراضيا، وأخيرا الاستدامة و تعني احترام عالمنا والعيش في تناغم تام معه لضمان مستقبل أكثر نظافة وأمانا وصحة للجميع.

وتشارك في إكسبو دبي حيث تقدم نفسها كواجهة استثمارية إلي جانب أن الجناح المصري يعتمد بتلك المشاركة في عروضه علي الرقمنة التي تعد لغة العصر كذلك سوف يكون هناك عرض لثلاثة قطع اثريه تعبر عن الحضارة المصرية.

وفي سياق متصل تنفرد «المصري اليوم» بنشر أول لتفاصيل إكسبو دبي 2020.

المصرى اليوم

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