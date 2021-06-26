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الطقس الأصعب .. رطوبة عالية وحرارة شديدة .. الأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ كل التدابير

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الطقس الأصعب .. رطوبة عالية وحرارة شديدة .. الأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ كل التدابير الطقس الأصعب .. رطوبة عالية وحرارة شديدة .. الأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ كل التدابير

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وقالت إن الأسبوع الجاري يشهد في القاهرة والمحافظات أعلى درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة في بعض المناطق.

وراجعت شاكر أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت من يوم أمس الجمعة، إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وقالت إن التأثر سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت وكيل هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة القادمة ستشهد البلاد ارتفاعات في نسبة الرطوبة التي سوف تزيد من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الظهيرة من الظهر حتى بعد الخامسة عصرا.

فيما أكدت الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس بأن الحرارة في القاهرة تصل يوم الإثنين المقبل إلى ذروتها 43 درجة مئوية و46 درجة في جنوب الصعيد.

القاهرة العظمى 38 والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 40 والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج لعظمى 42 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 والصغرى 28 درجة

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد في الأسبوع الجاري للتجنب من ضربات الشمس.

المصرى اليوم

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