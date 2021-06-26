«اتصالات النواب» تواجه «تيك توك» والخدمات الترفيهية والاخبارية الأسبوع الجاري

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تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة عدد من طلبات الاحاطة خلال اجتماعاتها التي تبدأ غدا الاحد تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ولاء التمامي، بشأن الأثار السلبية لتطبيق التيك توك وانتشار الفيديوهات المسيئة التي تتنافي مع الذوق العام وتأثيره على المجتمع.

والطلب المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن الغياب التام لخدمة شبكات هواتف المحمول في بعض قرى وعزب مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

كما تناقش اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك في الخدامات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية.

والنائب محمود أبوالخير، بشأن تحايل شركة فودافون على عملائهما واستغلالهم وإضافة مبالغ مالية على فواتير العملاء دون وجه حق

كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن تركيب كبائن فايبر جديدة لسد العجز في خطوط التليفون الأرضي ببعض قرى النواميس والعقال البحري والنواورة بندر البداري- محافظة أسيوط.

وطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم قيام شركات الإنترنت بالتوسع لاستيعاب مضاعفات الطلب عليها.

وحول غياب خدمات الانترنت والتليفون الارضى تناقش اللجنة طلبى الاحاطة المقدمان من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن عدم توصيل خدمات الإنترنت والتليفونات إلى معظم القرى والتوابع داخل محافظة الشرقية.

و من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن الغياب التام لخدمة التليفونات الأرضية والإنترنت المنزلي في بعض قرى وعزب مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية.

وكان مجلس النواب قد ناقش من خلال لجانه ازمة المواقع الاباحية والتي تعرض الشباب لمشكلات قانونية واخلاقية، حيث تلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في اجتماعات سابقة، تلقت عدة مقترحات من نواب، لإغلاق تلك المواقع، ما دفعها لاستدعاء ممثل جاهز تنظيم الاتصالات الذي اكد عدم وجود آلية لحجب تلك المواقع.

كما تقدم من قبل النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر.

قال «دياب»: إنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير، واستنكر عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلًا.. كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع.!.