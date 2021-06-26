الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآة خاصة قبل مواجهة الترجي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحفيزه للاعبين وطالبهم بالتركيز خلال المباراة وعدم الإلتفات لنتيجة مواجهة الذهاب التي انتهت لصالح الأحمر بهدف مقابل لاشئ الذي سجله محمد شريف.

وحرص «بيبو» على التواجد داخل المعسكر لمتابعة كافة الأمور الإدارية والشد من أزر اللاعبين خصوصا انه صار تميمة التفاؤل للفريق بإعتبار انه تواجد في كافة اللقاءات المهمة وكان وجوده له أتر بالغ في تحفيز اللاعبين والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري الابطال.

ووعد الخطيب، لاعبي الأهلي، بصرف مكافآة خاصة في حالة تحقيق الفوز على الترجي في مباراة اليوم.

ويحتاج الأهلي، التعادل بأي نتيجة امام الترجي، من اجل الصعود إلى المباراة النهائية بعدما نجح لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي في عقر داره بهدف نظيف في مواجهة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع المنقضي.