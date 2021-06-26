أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

3 بوابات لدخول لاعبي الأهلي والترجي لملعب السلام

Print
3 بوابات لدخول لاعبي الأهلي والترجي لملعب السلام 3 بوابات لدخول لاعبي الأهلي والترجي لملعب السلام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت الساعات الأخيرة قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي في لقاء العودة بنصف نهائي دوري الابطال التي ستجري مساء اليوم تكثيف امني حول محيط السلام من اجل تأمين الفريقين والجهاز الفني لكلا من الفريق الأحمر والضيوف.

وطلبت إدارة الإستاد من مسئوولي الناديين الإلتزام بأمرين أولهما التدابير الإحترازية لمواجهة ،والامر الثاني عدم السماح لأي فرد غير المحدد في القائمة المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات الأمنية بالتواجد داخل الملعب ،في ظل رفض الجهات الأمنية بعدم حضور الجماهير حفاظا على سلامة الجماهير،وتباينت ردود الأفعال داخل المعسكرين الأحمر والاصفر.

وحددت إدارة الاستاد ثلاثة بوابات لدخول الفريقين والحكام ومجالس الإدارة، لسهولة تيسير السيطرة على الإجراءات الاحترازية، التي سيتم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا