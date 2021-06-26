تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى والترجى 2021

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يستضيف ملعب استاد "الأهلي WE السلام" مواجهة كلا من نادى الأهلي والترجي الرياضي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويقدم موقع «المصرى اليوم» فى التقرير التالى تردد القنوات الناقلة المجانية المفتوحة لمباراة الأهلي والترجي اليوم.

موعد مباراة الأهلى والترجى اليوم السبت 26 يونيو 2021

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلى والترجى 2021

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها نادى الترجي التونسى قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي.

تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلى والترجى

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى اليوم عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأهلى والترجى فضائيًا على شبكة قنوات "bein sports" والتى تملك الحقوق الحصرية لبث بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يتم نقلها عبر قناة " beIN Sports HD 4 " وbeIN Sports 1 HD Premium، ويُعلق على أحداث المباراة حفيظ دراجي.

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلى والترجى 2021

وفي نفس السياق، من المقرر أن يتم بث مباراة الأهلى والترجي التونسى عبر التردد الأرضي لقناة "Time Sports"، وينطلق الاستديو التحليلي في الساعة الثامنة مساءً.

ويُدير الاستديو التحليلي عبر التردد الأرضي للقناة المصرية، الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، وطه إسماعيل ومحمد فضل وجمال حمزة.

- تردد قتاة ON TIME SPORTS 1 أرضي، التردد 10853، معدل الترميز 27500 أفقي، القمر الصناعي نايل سات.

- كما يمكنك متابعة مباراة الأهلى والترجى من تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

- تردد قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

- وعن تردد قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي قبل مباراة اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

وتعد مباراة اليوم بين الأهلي والترجي هي المواجهة رقم 20 بين الفريقين على مستوى المنافسات الأفريقية، حيث حقق الأهلى الفوز في 7 مباريات منها، وانتهت 8 مباريات على واقع التعادل، فيما فاز الترجي التونسي في 4 لقاءات، واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 19 هدفا، فيما أحرز لاعبو الترجي 15 هدفا.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والترجى اليوم

القنوات المجانية لمباراة الاهلى والترجى اليوم

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي فى مباراة الأهلى والترجى التونسى:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق

حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج

صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر