محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة علي مساكن المحروسة (صور)

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قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حملة مفاجئة على مساكن المحروسة بمدينة السلام ثان تم خلالها رفع جميع الإشغالات الموجودة بشوارع المدينة وأمام المحلات وإعادة الانضباط لشوارع المدينة .

وأكد على رئيس حي السلام ثان بمنع دخول التوك توك للمدينة وعمل حملات يومية ودورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ اجراءات مشددة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.