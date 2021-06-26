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إنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ عجيبة

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إنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ عجيبة إنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ عجيبة

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أنقذ شباب الغواصين بمنطقة شاطىء عجيبة اليوم ٤ أشخاص جرفتهم الامواج إلى داخل البحر فلم يستطيعوا المقاومة .

وكان الأشخاص الأربعه نزلوا إلى شاطىء عجيبة ليسبحوا وجرفهم التيار ولكن منقذى الشاطىء انقذوهم من الموت غرقا بالبحر وتم نقلهم إلى بالاسعاف بسرعه إلى المستشفى العام بمطروح .

وكان مستشفى مطروح العام قد استقبل اليوم 4 حالات اثر اشرافهم على الغرق بشاطيء شاليهات عجيبة وهم سامي سعيد على ٤٣ سنة من بني سويف وجورج رضا رشدي ٢٢ سنة من مطروح وأحمد محمد عبدالمالك ٢٠ سنة من مطروح وضياء الدين سامي سعيد ١٦ سنة من بني سويف ( يعانون من ضيق بالتنفس وتم عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى وخرجوا خروج تحسن عدا سامى سعيد تم حجزه بقسم الباطنه لاستكمال العلاج )

المصرى اليوم

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