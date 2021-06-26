محافظ القاهرة يتابع منظومة الشكاوي : النظافة تشهد تطورا ملحوظا

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طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتواصل مع هيئة النظافة والاحياء المعنية للرد على الشكاوي الواردة للمحافظة عبر صفحتها على موقع فيس بوك ومنها تراكم القمامة بشارع الرزاز، منشأة ناصر، وشارع الجيش، حي باب الشعرية، تراكم القمامة في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة.

وأضاف أن منظومة النظافة في محافظة القاهرة تشهد حاليا تطورا ملحوظا ليس فقط فيما يتعلق بتكثيف دوريات وحملات جمع القمامة ولكن ايضا فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على سرعة وكفاءة المهام المنوطة للعاملين بالهيئة مثمنا على دور جميع أفراد هيئة النظافة في التصدي لتراكمات القمامة لما تشكله من تشويه لمظهر العاصمة فضلا عن انتشار الامراض والاوبئة.