أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يتابع منظومة الشكاوي : النظافة تشهد تطورا ملحوظا

Print
محافظ القاهرة يتابع منظومة الشكاوي : النظافة تشهد تطورا ملحوظا محافظ القاهرة يتابع منظومة الشكاوي : النظافة تشهد تطورا ملحوظا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتواصل مع هيئة النظافة والاحياء المعنية للرد على الشكاوي الواردة للمحافظة عبر صفحتها على موقع فيس بوك ومنها تراكم القمامة بشارع الرزاز، منشأة ناصر، وشارع الجيش، حي باب الشعرية، تراكم القمامة في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة.

وأضاف أن منظومة النظافة في محافظة القاهرة تشهد حاليا تطورا ملحوظا ليس فقط فيما يتعلق بتكثيف دوريات وحملات جمع القمامة ولكن ايضا فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على سرعة وكفاءة المهام المنوطة للعاملين بالهيئة مثمنا على دور جميع أفراد هيئة النظافة في التصدي لتراكمات القمامة لما تشكله من تشويه لمظهر العاصمة فضلا عن انتشار الامراض والاوبئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز