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ندوات لتدريب أئمة أوقاف الأقصر عن «السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل»

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ندوات لتدريب أئمة أوقاف الأقصر عن «السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل» ندوات لتدريب أئمة أوقاف الأقصر عن «السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل»

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اعلنت مديرية أوقاف الاقصر، عن عقد دورات تدريبية للأئمة العاملين بادارات مراكز المحافظة بناء على تعليمات الوزارة، وذلك تحت عنوان «السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل معها» وذلك للحد من الشائعات وخطورتها على المجتمع .

وقال الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الاوقاف، انه تم تحديد جدول لمدة ٣ ايام لالقاء المحاضرات، وتحديد موعد لكل مجموعة من الإدارات، والتى تبدأ صباح الثلاثاء المقبل بقاعة مركز شباب السلام بمدينة اسنا، وذلك للأئمة العاملين بادارات «اصفون وكومير والنمسا» .

واضاف يلتقى المحاضرون في مساء اليوم، بقاعه مركز شباب السلام باسنا وذلك للأئمة العاملين بادارة اسنا .

وتابع عبدالدايم: ان استكمال الندوات سيكون صباح الاربعاء المقبل بعقد الندوة بالمركز الثقافى بمسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر وذلك للأئمة العاملين بادارات«بندر الاقصر والبياضية والزينية» .

كما يلتقى المحاضرون بالائمة بالمركز الثقافى بمسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر، مساء الأربعاء، مع العاملين بادارات«الطود والقرنة» .

كما تم تحديد صباح الخميس المقبل بقاعة نادى الشبان المسلمين بارمنت وذلك للائمة العاملين باداره ارمنت .

المصرى اليوم

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