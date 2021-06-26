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863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة القران الكريم بأزهر المنيا دون شكاوي

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863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة القران الكريم بأزهر المنيا دون شكاوي 863 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة القران الكريم بأزهر المنيا دون شكاوي

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قام صباح اليوم الأربعاء، 863 طالب وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادة القران اللغة الانجليزية، بالثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجنة عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون شكاوي من صعوبة الامتحان، أو رصد مخالفات.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 10 لجنة عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

المصرى اليوم

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