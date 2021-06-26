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حمله مكثفه لضبط التوكتوك بمصيف بلطيم

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حمله مكثفه لضبط التوكتوك بمصيف بلطيم حمله مكثفه لضبط التوكتوك بمصيف بلطيم

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ظمت مدينة مصيف بلطيم اليوم السبت حملة مكبرة لضبط سائق التوك توك والدراجات النارية بقيادة العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم و بالتنسيق مع "إدارة مرور كفرالشيخ" بقيادة النقيب عبد العزيز العطار رئيس وحدة مرور بلطيم ، وذلك في إطار ا ستمرار الحملات المرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور بعدما تعددت الشكاوى من انتشار التوك توك والدراجات النارية ، وأسفرت الحملة عن ضبط "٩" مركبة "توك توك" وكذلك "٢" دراجات نارية مخالفة ، وقال رءيس مدينة مصيف بلطيم أنه تم التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ببلطيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء "جمال نور الدين" محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا .

المصرى اليوم

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