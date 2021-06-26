تأجيل محاكمة بهاء كشك وآخرين بـ«تمويل الإرهاب» لـ 27 يوليو

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أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لجلسة 27 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، واثبت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة تقريرا طبيا خاصا بالمتهم بهاء كشك صادر من الطب الشرعى وأرفقته المحكمة بملف القضية .

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.