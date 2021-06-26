سقوط أخطر عصابة لتجارة المخدرات .. ضبط صفقة هيروين بـ 27 مليون جنيه.. تفاصيل

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات القبض على تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية تبين أن التشكيل يضم 5 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظات الإسماعيلية ، الشرقية ، القاهرة .

تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحيازتهم 50 كيلو هيروين خام و2 كيلو جرام معدة للترويج و150 طربة حشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من 15 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وكميات من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين و مبالغ مالية و6 سيارات و9 هواتف محمولة بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 27 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ