أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مصرع عاملين مختنقين خلال تنظيف «بيارة» صرف صحي بإسنا جنوب الأقصر

Print
مصرع عاملين مختنقين خلال تنظيف «بيارة» صرف صحي بإسنا جنوب الأقصر مصرع عاملين مختنقين خلال تنظيف «بيارة» صرف صحي بإسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عاملان مصرعهما، مختنقين خلال أعمال تنظيف بئر صرف صحى بأحد المنازل في قرية النجوع بإسنا جنوب الأقصر ..

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بمصرع عاملين «مصطفى.ع» 25 عامًا، «ي. ع» 25 عامًا، إثر إصابتهما باختناق خلال تنظيف بئر صرف صحى بمنزل بقرية النجوع بدائرة المركز .

وعلي الفور أنتقل لموقع البلاغ كلاً من، المقدم أحمد البهي وكيل فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، والرائد محمد الجمل، والنقيب ايمن محروس، والنقيب أحمد قوره، للمعاينة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إيداع جثة العاملين، بمشرحة مستشفى إسنا المركزى .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيق وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة

معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة

تنفيذ 718 حكما قضائيا في أسوان

تنفيذ 718 حكما قضائيا في أسوان

ضبط 506 مخالفات مرورية في أسوان

ضبط 506 مخالفات مرورية في أسوان