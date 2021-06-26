مصرع عاملين مختنقين خلال تنظيف «بيارة» صرف صحي بإسنا جنوب الأقصر

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لقي عاملان مصرعهما، مختنقين خلال أعمال تنظيف بئر صرف صحى بأحد المنازل في قرية النجوع بإسنا جنوب الأقصر ..

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بمصرع عاملين «مصطفى.ع» 25 عامًا، «ي. ع» 25 عامًا، إثر إصابتهما باختناق خلال تنظيف بئر صرف صحى بمنزل بقرية النجوع بدائرة المركز .

وعلي الفور أنتقل لموقع البلاغ كلاً من، المقدم أحمد البهي وكيل فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، والرائد محمد الجمل، والنقيب ايمن محروس، والنقيب أحمد قوره، للمعاينة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إيداع جثة العاملين، بمشرحة مستشفى إسنا المركزى .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيق وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.