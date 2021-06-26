محافظ الوادي الجديد يوجه بإزالة الحاجز الخرساني بطريق الفرافرة - ديروط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والإدارة العامة للمرور لإزالة الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) الموجود بطريق الفرافرة- ديروط للحد من تراكم الرمال على جانب الطريق مما يؤدى لوقوع حوادث بالطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من التنفيذين، موجهاََ بمتابعة رفع كميات الرمال الموجودة على الطريق لحين ازالة الحواجز حفاظاً على سلامة المواطنين.