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محافظ الوادي الجديد يوجه بإزالة الحاجز الخرساني بطريق الفرافرة - ديروط

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والإدارة العامة للمرور لإزالة الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) الموجود بطريق الفرافرة- ديروط للحد من تراكم الرمال على جانب الطريق مما يؤدى لوقوع بالطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من التنفيذين، موجهاََ بمتابعة رفع كميات الرمال الموجودة على الطريق لحين ازالة الحواجز حفاظاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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