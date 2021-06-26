أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منتخب المانيا يعلن الطوارئ استعدادًا لموقعة انجلترا

Print
منتخب المانيا يعلن الطوارئ استعدادًا لموقعة انجلترا منتخب المانيا يعلن الطوارئ استعدادًا لموقعة انجلترا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الألماني حالة الطوارىء القصوي استعدادا لمباراته أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، التي تقام على ملعب ويمبلي، في ظل غياب لاعب واحد هو لوكاس كولسترمان.

وتاكد شفاء توماس مولر من الاصبة التي لحقت به مؤخرا وخاض التدريبات كاملة بدون أي مشاكل، بعدما أجبرته إصابة في الركبة على المشاركة كبديل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المجري التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويغيب كولسترمان عن التدريبات، بسبب تمزق في ألياف العضلات.

وألقى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني محاضرة طويلة للاعبيه، حيث سيحتاج الفريق لتطور كبير بعد التعادل 2/2 أمام المنتخب المجري وإظهار نفسه مثلما فعل خلال المباراة التي فاز فيها على المنتخب البرتغالي 4-2 قبل أسبوع، إذا أراد أن يحصل على فرصة للتأهل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم