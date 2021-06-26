أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أساطير الجودو يختبرون اللاعبين الجدد بالشيخ زايد

Print
أساطير الجودو يختبرون اللاعبين الجدد بالشيخ زايد أساطير الجودو يختبرون اللاعبين الجدد بالشيخ زايد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه أحد الأندية الخاصة بالشيخ زايد، الدعوة إلى أساطير الجودو في باسل الغرباوي الذي حقق انجازات مشرفة لبلاده كلاعب دولى، ومدربا عالميا نجح في قيادة العديد من المنتخبات لتحقيق ميداليات عالمية وأوليمبية، وبصحبته أبطال مصر الأوليمبيين السابقين في مقدمتهم هشام مصباح واسلام الشهابي، لحضور إختبارات الناشئين بالنادى .

وقام أساطير الجودو الثلاثة بتشجيع الناشئين وتحفيزهم، مما كان له أثر ايجابي كبير في نفوس هؤلاء الصغار الذين كانوا سعداء بهذه المفاجأة من قبل ادارة النادى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأبطال التاريخيين في اللعبة، والذين يمثلون بالنسبة لهم مثلا أعلى.

وأعرب المهندس ابراهيم زاهر رئيس النادى الخاص عن تقديره لهذه اللمسة الطيبة من النجوم الكبار في لعبة الجودو، والذين يحملون سجلا مشرفا في تمثيل بلادهم، وكانوا نموذجا يحتذى به في رفع علم الوطن في المنافسات العالمية والأوليمبية، مشيرا إلى أن هذا يعود بأثر طيب داخل نفوس هؤلاء الناشئين، ولاسيما أن ابراهيم زاهر (نفسه)أحد أبطال مصر السابقين في كرة وشارك مع الوطنى في أوليمبياد أثينا ٢٠٠٤، ويعرف المعنى الحقيقي لصناعة البطل الرياضى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة