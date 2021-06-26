أساطير الجودو يختبرون اللاعبين الجدد بالشيخ زايد

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وجه أحد الأندية الخاصة بالشيخ زايد، الدعوة إلى أساطير الجودو في مصر باسل الغرباوي الذي حقق انجازات مشرفة لبلاده كلاعب دولى، ومدربا عالميا نجح في قيادة العديد من المنتخبات لتحقيق ميداليات عالمية وأوليمبية، وبصحبته أبطال مصر الأوليمبيين السابقين في مقدمتهم هشام مصباح واسلام الشهابي، لحضور إختبارات الناشئين بالنادى .

وقام أساطير الجودو الثلاثة بتشجيع الناشئين وتحفيزهم، مما كان له أثر ايجابي كبير في نفوس هؤلاء الصغار الذين كانوا سعداء بهذه المفاجأة من قبل ادارة النادى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأبطال التاريخيين في اللعبة، والذين يمثلون بالنسبة لهم مثلا أعلى.

وأعرب المهندس ابراهيم زاهر رئيس النادى الخاص عن تقديره لهذه اللمسة الطيبة من النجوم الكبار في لعبة الجودو، والذين يحملون سجلا مشرفا في تمثيل بلادهم، وكانوا نموذجا يحتذى به في رفع علم الوطن في المنافسات العالمية والأوليمبية، مشيرا إلى أن هذا يعود بأثر طيب داخل نفوس هؤلاء الناشئين، ولاسيما أن ابراهيم زاهر (نفسه)أحد أبطال مصر السابقين في كرة الماء وشارك مع المنتخب الوطنى في أوليمبياد أثينا ٢٠٠٤، ويعرف المعنى الحقيقي لصناعة البطل الرياضى.