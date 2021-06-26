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«الأطباء العرب»: الهيئة العربية تناقش ضوابط اعتماد البرامج المهنية في اجتماعها الدوري

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«الأطباء العرب»: الهيئة العربية تناقش ضوابط اعتماد البرامج المهنية في اجتماعها الدوري «الأطباء العرب»: الهيئة العربية تناقش ضوابط اعتماد البرامج المهنية في اجتماعها الدوري

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن عقد الهيئة العربية لاعتماد البرامج، والشهادات المهنية، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، اجتماعها الدوري عبر الانترنت، الخميس الماضي، لمناقشة مجموعة من المقترحات التي تتعلق بضوابط التحكيم، واعتماد بعض البرامج والشهادات المهنية.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي له، أنه تم عقد اجتماع الهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية، برئاسة الدكتور جمال أبوالسرور، عميد كلية طب الأزهر سابقاً، والدكتور هشام السباعي، أمين عام البورد العربي سابقاً، وأمين عام الهيئة، والدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وحضور أعضاء الأمانة العامة للهيئة.

وأضاف البيان: «وناقش الحضور استكمال تشكيل اللجنة التنفيذية للهيئة العربية، ومخاطبة رؤساء بعض الهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية التخصصية، لترشيح محكمين للهيئة، كما ناقشوا التحضير للمؤتمر الأول للهيئة، والخاص بالاعتماد والتعريف بالهيئة، وتحديث الموقع الالكتروني».

وأكد الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أن الهدف من إنشاء الهيئة العربية، هو اعتماد البرامج والشهادات المهنية، وهي البرامج التدريبية الخاصة بالمجال الطبي، وأن تكون الهيئة هي الجهة الرسمية المسئولة عن هذه الاعتمادات، وأن تكون المرجعية الأساسية للدول العربية، لاعتماد المؤتمرات العلمية المهنية التخصصية، والبرامج التدريبية طويلة وقصيرة المدى.

يشار إلى أن الهيئة العربية مقرها القاهرة، وتم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب عام 2005، كهيئة مستقلة، ويعمل اتحاد الأطباء العرب حاليا على تفعيلها، حيث تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى العلمي، وتحديد الساعات المعتمدة للدبلومات والشهادات المهنية والبرامج التخصصية التدريبية.

المصرى اليوم

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