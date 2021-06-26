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عمليات الأزهر : لا شكاوى من امتحان مادة الإنجليزي في المنيا  

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عمليات الأزهر : لا شكاوى من امتحان مادة الإنجليزي في المنيا   عمليات الأزهر : لا شكاوى من امتحان مادة الإنجليزي في المنيا  

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أدى 863 طالب وطالبة في المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بأداء امتحان مادة القران اللغة الانجليزية، بالثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجنة عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

وأكد مسئولي غرفة العمليات بمنطقة المنيا الازهرية، عد رصد أي شكاوي من الامتحانات، أو رصد مخالفات .

وتفقد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 10 لجنة عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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