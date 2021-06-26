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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية

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تفقد الدكتور عاطف محمد حسين ، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنات، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، رافقه الدكتورة أمل محمد يوسف ، عميد كلية التربية الرياضية بنات.

تابع نائب رئيس الجامعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدا بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الجامعة ، من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة، ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلي جانب الإجراءات الأخرى.

المصرى اليوم

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