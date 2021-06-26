ضم 16 متهمًا.. سقوط تشكيل عصابي دولي بحوزتهم 328 كيلو هيروين وحشيش (صور)

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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي ضم 16 متهمًا، تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بحوالي 60 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة يضم مصريين وأجانب تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد، خاصة مخدري الحشيش والهيروين، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما، وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

توصلت التحريات إلى أن التشكيل يضم 16 عنصرًا إجراميًا بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية، من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات، إذ يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادي لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد، فيما يقوم البعض الآخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للعملاء، ويقوم آخران باستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية «دولار» لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات، وقيام باقي عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم 66 كيلو من مخدر الهيروين الخام، و2523 طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالي 262 كيلو، وكمية من مخدر الآيس، و15000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبندقية آلية، وطبنجة، ومسدس، و6 خزينة أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية والخرطوش، ومبالغ مالية كبيرة أكثر من مليون جنيه وعملات أجنبية مختلفة.

كما ضبط بحوزتهم ماكينة عد نقود، وميزان حساس، و3 أجهزة لاب توب، و39 هاتف محمول، و8 سيارات إحداهم بدون لوحات، و31 شيكارة صوديوم «مواد خام تستخدم في خلط الهيروين» وزنت 775 كيلو جرامًا.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 60 مليون جنيه تقريبًا.

ضبط تشكيل عصابي دولي لجلب وتهريب المخدرات