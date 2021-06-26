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إيهاب جلال يستعين بشباب الإسماعيلي في قائمة مباراة سموحة

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إيهاب جلال يستعين بشباب الإسماعيلي في قائمة مباراة سموحة إيهاب جلال يستعين بشباب الإسماعيلي في قائمة مباراة سموحة

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له غدًا الأحد، على الإسكندرية، بالأسبوع الــ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واستعان إيهاب جلال في قائمة الإسماعيلي بمواجهة الغد، بعدد من اللاعبين الشباب على رأسهم محمد عمار ومحمد عبدالسميع ومروان شوقي وأحمد كاستيلو.

جاءت القائمة كاملة كالتالي:
حارس مرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.
خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – محمد عمار – أحمد كاستيلو
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل- عماد حمدي- عمر الوحش – محمد صادق – نادر رمضان- أحمد مدبولي – محمد الشامي – أحمد مصطفى – بابل – محمد عبدالسميع.
خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو – مروان شوقي.

المصرى اليوم

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