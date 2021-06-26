الفنانات تتضامن معها .. بكاء شابة بعد منعها من السباحة بـ«البوركيني»

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عبّرت شابة وإحدى الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى دينا هشام، عن غضبها إثر منعها من السباحة بـ«البوركيني» داخل إحدى القرى السياحية، حيث قيل لها من قبل المسؤولين بالفندق بأن ملابس سباحتها غير مسموح بارتدائها، فتظهر خلال مقطع فيديو وتبكي، وتضامن معها الفنانين والمشاهير مؤكدين على دعمهم لها في موقفها.

وقالت «هشام» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، والتي تملك 25 ألف مُتابع، منذ ساعات: «عندي 4 مايوهات (منهم البوركيني) النهارده قررت أنزل البسين مع صاحبتي بالبوركيني، وماما قالت لي: خلي بالك ممكن يكونوا مش بيخلوا المحجبات ينزلوا البسين بالبوركيني، فصاحبتي قالت لي لأ طبعًا ووزارة السياحة قالت ينفع ننزل به، وهي سألتهم قالوا لأ ماينفعش، ليه!!».

ولفتت إلى أن «البوركيني» يزيد سعره عن باقي ملابس السباحة التي سبق واشترتها، لتستكمل حكايتها: «بجد كفايا.. إيه القهر دا.. عمري ما حسيت في كندا أن حجابي فيه مشكلة وبقالي 10 سنين عايشه هناك.. أما احنا نختار نتكلم لغات لكن زي الغرب نختار نلبس إيه؟!.. إزاي نقبل البنات تغطي جسمها لازم نقعد نضغط عليهم.. أنا براحتي».

وأنهالت التعليقات من الفنانين والمشاهير على الفيديو، فقالت الفنانة هدى المفتي لها: «حقك عليا متزعليش نفسك أنا بدعمك من قلبي خليكي زي ما إنتي حقيقية، جميعنا يدعمك»، وقالت الفنانة هنا الزاهد: «جميعنا يدعمك». وقالت الفنانة رنا سماحة: «قومي امسحي دموعك واللي يقولك مينفعش حطي صوابعك في عينيه ومتزعليش أبدا ربنا يحفظك يا رب»، فيما علقت الإعلامية رضوى الشربيني: «أنا أدعمك بكل الطرق»، ووصلت نسبة مشاهدة الفيديو إلى مليون مشاهدة خلال حوالي 20 ساعة

في المقابل، علّق حفيد الفنان فريد شوقي، الفنان أحمد جمال سعيد: «ربنا يثبتك ويحفظك ولازم تكوني عارفه أن إنتي صح ومتخليش حاجه زي دي تضغط عليكي مهما حصل»، وتابع الإنفلونسر عمرو راضي بالتصفيق لها، واستكملت الفنانة مايان السيد: «كل الدعم والحب والتقدير لكِ». ولم ترد إدارة الفندق على كلمات الشابة لكشف كواليس ما حدث معها، وخاصة بعد تداول معلومات غير معلوم حقيقتها، حول اختيار الشابة حوض سباحة يُمنع فيه ارتداء البوركيني تحديدًا، فيما يتوفر حوض سباحة أخر لملابس السباحة التي تغطي الجسم.

و«هشام» هي شابة تهتم بالعمل كخبيرة تجميل ولديها صفحة ثانية تعرض خلالها إنجازاتها فيما يتعلّق بهذا المجال، بالإضافة إلى أنها تخصصت في دراسة علم حركات الجسم بالجامعة وتهوى الغناء كما سجلت عن ذاتها من معلومات عبر صفحتها الشخصية.. يذكر أن على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، علّق على الجدل المثار حول منع ارتداء المايوه الشرعي في حمامات السباحة أو البحر، يوليو الماضي، قائلا: «الموضوع ده أثير أكتر من مرة وغرفة الفنادق تصدت للظاهرة دي، وبعتت منشور لكل القرى والفنادق بالسماح بنزول السيدات بالمايوه الشرعي».

وأضاف «غنيم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المانع الوحيد هو مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة السياحة بارتداء الملابس المخالفة ولكن طالما أن مايوه حريمي معتمد ومسموح له، كما أن المايوه الشرعي مسموح بارتداءه في جميع القرى والفنادق السياحية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هناك إجراء حازم لأي شخص يعترض على هذا القرار، وتقديم شكوى لغرفة الفنادق والتي من شانها أخذ إجراء وقائي قوي جدا مع وزارة السياحة.