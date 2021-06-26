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وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالفرافرة

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وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالفرافرة وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالفرافرة

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أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، جولة لمتابعة سيرأعمال إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية بإدارة الفرافرة التعليمية، حيث تفقد اعمال الإمتحانات بمدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية، ومدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية، ومدرسة ابوبكر الصديق الفنية .

واكد، على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وإلتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد والمسافات وعدم التزاحم، وانه تم توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم والمناسب للطلاب من أجل سير العملية الإمتحانية دون قلق أو توتر.

وفى سياق متصل، أجرى جولة تفقدية بمجموعة من الإستراحات المخصصة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين للعمل بلجان سير إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية بالفرافرة، وذلك للإطمئنان على جاهزية جميع الإستراحات بكافة الإحتياجات اللازمة وبما يضمن إقامة متميزة ولائقة بمكانة المعلم وتضمن راحة المنتدبين، موجهاً ضرورة متابعة أعمال التعقيم والتطهير بصفة دائمة والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار إلى متابعة سير إمتحانات الدبومات الفنية من خلال غرفة العمليات الفرعية بإدارة الفرافرة التعليمية والتى ترتبط بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

المصرى اليوم

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