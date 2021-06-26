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جراحة نادرة.. زرع شريان صناعي أسفل الكلي لمريض بمستشفى طنطا التعليمي

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جراحة نادرة.. زرع شريان صناعي أسفل الكلي لمريض بمستشفى طنطا التعليمي جراحة نادرة.. زرع شريان صناعي أسفل الكلي لمريض بمستشفى طنطا التعليمي

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أعلن ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح فريق طبى من أساتذة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بالجامعة في استئصال تمدد وعائى بالشريان الأورطي وزرع شريان صناعى لمريض يبلغ من العمر 77 عاما فى جراحة نادرة بالمستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلي أن العملية أجريت لمريض من قوائم الانتظار وتمت بنجاح واستغرقت 3 ساعات بالمستشفى التعليمي العالمي، مؤكدًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة للمرضى.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمي بمهارة ودقة ومجهود طاقم الجراحة والتخدير والتمريض، موضحًا أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز المريض لعملية طارئة بالمستشفى.

أوضح الدكتور محمد أحمد الهنيدي أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس الفريق الطبي، ندرة حالة المريض والتي تحدث بمعدل 0.12% للمرضي الذين يعانون من تمدد شريان الأورطي، لافتًا إلي أن المريض كان يعاني من عيب خلقي وهو وجود أنسجة الكلى أمام الشريان الأورطي فى شكل حدوة الحصان، ونجح الفريق الطبي في زرع الشريان الصناعي بمهارة فائقة مع الحفاظ علي الكلى وتجنب استئصالها.

المصرى اليوم

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