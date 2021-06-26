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وكيل «حقوق الانسان» يطالب بتوفير حصة تموينية لمرضى «السيلياك»

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وكيل «حقوق الانسان» يطالب بتوفير حصة تموينية لمرضى «السيلياك» وكيل «حقوق الانسان» يطالب بتوفير حصة تموينية لمرضى «السيلياك»

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وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن توفير حصه تموينية شهريا لمرضى السيلياك.

وأوضح النائب أن مرض «السيلياك» أو حساسية القمح مرض مناعي، يصيب واحد من كل ١٠٠ شخص ٢٥% فقط منهم تم تشخيصهم، وممنوعين مدى الحياة من تناول طعام أو مشتقات هذه الأنواع (القمح- الشعير- الشوفان- الجويدار).

وأشار إلى أن مادة الجلوتين الموجودة في هذه المنتجات تقوم بتدمير (الأهداب) المنوط بها امتصاص الغذاء وتحويله إلى فيتامينات لتغذية الجسم، مما يدمر جهاز مناعة المريض ويكون عرضه للإصابة بجميع الأمراض.

وقال :«هذا المرض لا يوجد له علاج عالميا حتى الآن، كما أنه لا يستطيع أحد أن يعيش على الأرز فقط، إلا أن دول العالم توصلت إلى بدائل الوقاية منه، مثل دقيق بديل لدقيق القمح ونوع معين من المكرونة والبسكويت المصنوع من بديل القمح.»

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإشكالية تتمثل في أن هذه البدائل أسعارها مرتفعة وفوق قدرات عدد كبير من المصابين به، قائلا: وصل على سبيل المثال كيلو المكرونة إلى ٤٠٠ جنيه، وعلبة البسكويت وزن ٢٥ جرام ب٤٣ جنيها «إيطالية الصنع».

وطالب أبوالعلا، بتوفير حصة تموينية لمرضى «السيلياك» بواقع ١٠ كيلو دقيق و٣ كيلو مكرونة خالية من الجلوتين شهريا، مشيرا إلى أن بها مصنع دقيق خالي من الجلوتين، ومرخص بوزارة الصحة ويستطيع تصنيع المكرونة وجميع أنواع البسكوت لهؤلاء المرضى.

ودعا أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيضا بتخفيض الجمارك على المنتجات الخالية من الجلوتين.

المصرى اليوم

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