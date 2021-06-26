أخبار عاجلة

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طوارئ في الأولمبية واتحاد الطائرة بسبب أزمة المغرب ()

Print
طوارئ في الأولمبية واتحاد الطائرة بسبب أزمة المغرب (فيديو) طوارئ في الأولمبية واتحاد الطائرة بسبب أزمة المغرب ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اعلنت اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة بعد الازمة التى تعرض لها منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في المغرب وقيام اللجنة المنظمة للبطولة بمنع المصري من خوض مباراة نصف النهائي امام نيجيريا بداعي وجود حالات مصابة بكورونا بصفوف البعثة المصرية دون اثبات اي نتائج تثبت هذا الادعاء.

ووفقا لمصدر داخل بعثة المنتخب المصري فان هناك مخطط مغربي باقصاء المنتخب المصري وحرمانه من اللعب لتمهيد الطريق امام المنتخب المغربي من الفوز والتاهل لاولمبياد طوكيو خصوصا بعد فوز للمغرب برئاسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بعد هزيمة عمرو علواني في الانتخابات الاخيرة.

ويشارك المنتخب المصري في منافسات التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد طوكيو في المغرب.

وقامت اللجنة المنظمة المغربية باخطار بعثة بعزلهم في الفندق بهم وعدم السماح لهم بخوض مباراة المنتخب النيجيري في الدور قبلالنهائي والتي كان مقررا إقامتها في التاسعة صباح اليوم وجود حالات مصابة بالكورونا ضمن تشكيل البعثة دون الافصاح عن الاسماء.

وجاء قرار اللجنة المنظمة الغريب كمحاولة لالغاء منتخب مصر عن مواجهة المغرب في النهائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة