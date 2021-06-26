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عقب اجتماع مجلس الكهنة .. كنائس بني سويف تلغي حجز القداسات وتستأنف الخدمات

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عقب اجتماع مجلس الكهنة .. كنائس بني سويف تلغي حجز القداسات وتستأنف الخدمات عقب اجتماع مجلس الكهنة .. كنائس بني سويف تلغي حجز القداسات وتستأنف الخدمات

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ترأس اليوم السبت، نيافة الأنبا غبريال أسقف ايبارشية بني سويف، الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية، لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وقرر الانبا غبريال بعد مناقشة الأمر مع مجلس كهنة الإيبارشية، استئناف كافة الأنشطة والخدمات باستثناء خدمة ابتدائية تكون بنسبة حضور ٥٠٪؜.، علي ان يتم إلغاء نظام حجز القداسات.

مشددا علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات.

المصرى اليوم

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