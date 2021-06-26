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تاريكوف: منتخب للسومو سيكون منفاس عنيد لمنتخبات الكاميرون و المغرب والجزائر

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تاريكوف: منتخب مصر للسومو سيكون منفاس عنيد لمنتخبات الكاميرون و المغرب والجزائر تاريكوف: منتخب للسومو سيكون منفاس عنيد لمنتخبات الكاميرون و المغرب والجزائر

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أشاد سيرجي تايكوف، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسامبو، بمصر بعد ظهورها تنظيمها كبري الاحداث الرياضية مؤخرا وقال : مؤهلة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية العالمية نظرا لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة كما أن البنية التحتية الرياضية في القاهرة تواكب المعايير العالمية.

وأضاف خلال بحث الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لبطولة إفريقيا للسامبو المقرر تنظيمها في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو المقبل بمشاركة 22 دولة، أن تلك البطولة هي الخطوة الأولى للتأكد من جاهزية القاهرة لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية في مجال لعبة السامبو.

وكشف تايكوف أن دول إفريقيا تضم 35 دولة تشارك في الأحداث الرياضية للعبة السامبو كما يوجد 16 اتحاد محلي معتمدين في القارة السمراء.

وأكد ان الفوز بلقب البطولة الأفريقية للسامبو التي تقام على أرض مصر صعب تحديد البطل خصوصا و أن منتخب الفراعنة سيكون خصم عنيد أمام المنتخبات المشاركة في البطولة وعلى رأسهم المغرب والكاميرون والجزائر.

وأشار سيرجي تايكوف، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسامبو، إلى أن مصر دولة ذات حضارة وتاريخ عظيم ولديها أبطال في المجال الرياضي كما أنها دولة قوية للغاية وتصلح لتنظيم الأحداث الرياضية في مجال السامبو في إفريقيا.

المصرى اليوم

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