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لدغها عقرب داخل المنزل ..إصابة سيدة بتسمم في سوهاج

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لدغها عقرب داخل المنزل ..إصابة سيدة بتسمم في سوهاج لدغها عقرب داخل المنزل ..إصابة سيدة بتسمم في سوهاج

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أصيبت اليوم سيدة بحالة إعياء شديد وتسمم، عندما لدغها «عقرب» أثناء عملها داخل المنزل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول بسمة. م. أ «20 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديد إدعاء لدغ عقرب، فانتقل العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها كوثر. ى. م «40 سنة – ربة منزل»، قالت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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