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خطفوه فى صندوق العربية .. الداخلية تنجح فى إعادة طفل الدقهلية لأسرته

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خطفوه فى صندوق العربية .. الداخلية تنجح فى إعادة طفل الدقهلية لأسرته خطفوه فى صندوق العربية .. الداخلية تنجح فى إعادة طفل الدقهلية لأسرته

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات إختطاف طفل بالدقهلية تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حيث إتفقا على إختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاح سراحه ، فقاما بإستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه وقاما بإصطحابه داخل صندوق سيارة ألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق .

تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص بغياب نجله عن مسكنهما حال لهوه بأحد الشوارع المجاورة لمسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حيث إتفقا على إختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاح سراحه ، فقاما بإستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه وقاما بإصطحابه داخل صندوق سيارة ربع نقل بصندوق مُغلق قيادة أحدهما والتوجه به لمحل سكن أحدهما بمحافظة المنوفية لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وأمكن تحرير الطفل المختطف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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