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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ولفيف من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله وقيادات قطاع البترول ، حيث تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة .

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حالياً في محافظة الأسكندرية بتكلفة استثمارية نحو ٤ر٢ مليار دولار هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بنهاية عام 2023 ، موضحاً أن مصفاة تكرير ميدور ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى ، خاصة أن التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالى 3 مليون طن سنويا حالياً إلى نحو 5ر6 مليون طن في غضون ٣ سنوات .

وأضاف الملا أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات كبرى فى صناعة تكرير البترول تتضمن تنفيذ وتشغيل مشروعين كبيرين فى مسطرد والأسكندرية بالإضافة إلى العمل فى إنشاء توسعات مجمعات تكرير حديثة بصعيد مصر فى محافظة أسيوط لتأمين احتياجات الصعيد البترولية.

وأشار الملا خلال الجولة إلى أن مصفاة تكرير ميدور تتمتع بإمكانيات متطورة و معدات حديثة وكوادر متميزة ، مشيداً بنجاحها في تحقيق مرونة تشغيلية وزيادة كميات السولار العام الماضي بشكل كبير بدلاً من وقود الطائرات في ظل ظروف جائحة كورونا مما أدى للتوقف عن استيراد السولار لعدة أشهر.

ومن جانبه رحب اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالوزير ونواب البرلمان علي أرض المحافظة موضحا ان الأسكندرية تضم نحو نصف قدرات مصر في تكرير البترول وتوفير الوقود.

و خلال الجولة قال الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور أن المشروع سيزيد من الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور من المنتجات البترولية المختلفة وفي مقدمتها السولار ثم البنزين عالي الأوكتين و البوتاجاز ووقود الطائرات علاوة علي الفحم والكبريت.

كما استعرض موقف التشغيل الحالي للمصفاة ، موضحاً أنه بالرغم من تحديات جائحة كورونا فقد نجحت ميدور على مدار عام 2020 في توفير نحو ٢٠٪ من احتياجات السوق من البنزين والسولار ، محققة أعلى معدل إنتاج للسولار في تاريخها .