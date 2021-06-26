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توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان

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مصر توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان
يولد 10.40 ميغاوات من الكهرباء.. ويوفر مياهًا لنصف مليون نسمة

مصر توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، توقيع اتفاق مع جنوب السودان لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض بالمدينة، التي تحمل ذات الاسم شمال غربي العاصمة جوبا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يقع على نهر "سيوى" أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوبي مدينة "واو" بجنوب السودان.

وأضافت أن السد يهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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