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لتسهيل استخدام تطبيقات "أندرويد".. "مايكروسوفت" تطلق "ويندوز 11"

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لتسهيل استخدام تطبيقات "أندرويد".. "مايكروسوفت" تطلق "ويندوز 11" لتسهيل استخدام تطبيقات "أندرويد".. "مايكروسوفت" تطلق "ويندوز 11"
في رسائل مبطنة إلى "أبل" وكمنصة مرحبة بالمطورين للاحتفاظ بكامل إيراداتهم

لتسهيل استخدام تطبيقات

بهدف تسهيل ولوج المستخدمين إلى التطبيقات المحملة عبر نظام "أندرويد" التابع لـ"جوجل"، قدمت "مايكروسوفت"، أمس الأول، "ويندوز 11"، الجيل الجديد من نظام التشغيل الشهير "ويندوز".

وسيكون "ويندوز 11" أول نسخة مطورة من نظام التشغيل المطور من المجموعة الأمريكية العملاقة منذ نحو ستة أعوام، متوافرًا هذا الصيف على شكل تحديث مجاني للأجهزة المجهزة نظام "ويندوز 10".

وستطرح نسخة أولى من "ويندوز 11" لعدد محدود من المستخدمين المشاركين في برنامج خاص من شأنه السماح لـ"مايكروسوفت" بالحصول على أصداء بشأن برنامجها الجديد قبل طرحه على العامة؛ وفق الفرنسية.

وقال ساتيا ناديلا رئيس "مايكروسوفت"، خلال مقطع مصور لتقديم النظام الجديد: "نحن اليوم أمام مفصل مهم في تاريخ ويندوز"، وهذه "بداية جيل جديد من المعلوماتية، كل شيء فيه بات بشكل جديد".

وسيتمكّن زبائن "ويندوز 11" من استخدام تطبيقاتهم المحمولة عبر نظام "أندرويد" على أجهزة الحاسوب من خلال المرور عبر متجر التطبيقات التابع لـ"أمازون".

هذا المتجر الإلكتروني لا يتيح بعض التطبيقات الأكثر شعبية على "أندرويد" المطورة من "جوجل"، بينها خدمة خرائط جوجل "مابس" أو خدمة الرسائل الإلكترونية "جيميل".

وأبدى بانوس باناي رئيس المنتجات لدى مايكروسوفت "الحماسة إزاء فكرة هذه الشراكة مع أمازون وإنتل بفضل استخدام تكنولوجيا إنتل بريدج".

كذلك حاولت "مايكروسوفت" توجيه رسائل مبطنة إلى "أبل"، من خلال تقديم نفسها منصة مرحبة بالمطورين الذين سيتمكّنون من الاحتفاظ بكامل إيراداتهم المتأتية من خدماتهم بالاستعانة بأنظمة الدفع الخاصة بهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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