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بدء تحصين الثروة الحيوانية في الوادي الجديد

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بدء تحصين الثروة الحيوانية في الوادي الجديد بدء تحصين الثروة الحيوانية في الوادي الجديد

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أطلقت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، برنامج الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اليوم السبت، وذلك لتحصين الماشية على مستوى قرى ومدن مراكز المحافظة الإدارية الخمس، حيث تستمر الحملة لمدة شهر لضمان الوصول إلى العدد المستهدف من الماشية وتحصينها ضد الأمراض الوبائية وحمايتها.

وقال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، انه تم إطلاق الحمة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع من خلال الفرق البيطرية التي تم تشكيلها لتنفيذ حملات تحصين الماشية على مستوى القرى والمدن من خلال وضع جدول زمنى لتنفيذ الحملة بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة لضمان تحصين العدد المستهدف من الماشية بواقع 63 الف رأس ابقار، و55 الف رأس أغنام وماعز، وذلك لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والسعى الدائم لضمان تحقيق المربين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى عوائد إقتصادية مرتفعة بما ينعكس اثره الإيجابى على اللحوم المعروضة بالأسواق ومنتجات الألبان.

مشيرا إلى أنه تم توفير كميات من الأمصال والأدوية اللازمة لتحصين الماشية خلال الحملة من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى التشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية خلال المرور وتنفيذ الحملة .

المصرى اليوم

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