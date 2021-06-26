وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2023

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار في 2023 وذلك مع تنفيذ عدد من المشروعات وإن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على انتاج 40% من السوق من البنزين والسولار وإنتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق المعايير العالمية وعلى المستوى العالمي ويتواكب ومع السيارات الحديثة.

وأضاف الملا خلال لقاء وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وعادل عز الرجال، رئيس هيئة البترول بالإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي أن يكون هناك تطوير للمنتجات البترولية وقطاع الطاقة كقطاع قائد للتنمية

و تابع أنه منذ 2015 لم يحدث أي ازمات أو طوابير في منتجات البترول البنزين والسولار بل سيكون هناك تلبية من المجمعات البترولية للطلب والاستهلاك المحلي وهناك توسعات في معامل ومجمعات أخرى للبترول بالإضافة لميدور منها اسيوط لتلبية طلبات اهالي الصعيد من المنتجات البترولية البنزين والسولار وتطوير معامل ومصافي التكرير في مصر.

وأكد انه بحلول عام2023 سيتم الإنتاج محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واشار إلى ان دعم المحروقات وتنظيم الاسعار ادي إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين مما ادى إلى زيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.

و لفت إلى ان تطوير عمل «ميدو» يساعد على سد الفجوة ليحقق 40 % من الاستهلاك المحلي واهم المنتجات البترولية من البنزين والسولار ووقود النفاثات.

واشار الوزير إلى انه تم الوصول إلى انتاج 2.5 مليون طن سولار بشركة ميدور رغم جائحة كورونا.

وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية ان هناك زيادة 60 % في انتاج شركة ميدور من المنتجات البترولية وفي 2023 سيكون هناك اكتفاء ذاتي في انتاج البنزين والسولار وتصدير الفائض بعد ذلك ايضا

واستعرض جمال القرعيش رئيس مجلس ادارة شركة ميدور خلال اللقاء مشروع التطوير وتاريخ وحجم انتاج الشركة مؤكدا ان الشركة تعمل بأحدث تكنولوجيا في العالم حيث يتم تكرير ١٠٠ الف برميل يوميا وان هناك ٨ وحدات انتاجية ووحدة تكسير هيدروجيني هي الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية

وقال انه يتم تطبيق اعلى معايير الحماية البيئة وان المعمل صديق للبيئة وانه رغم جائحة كورنا والتي اثرت على معامل تكرير البترول في العالم وهناك معامل في أوروبا اغلقت مع توقف التسويق لتوقف الطيران والنقل البحري بسبب كورونا إلا ان الشركة استمر انتاجها وتم انتاج مليون ونصف مليون برميل في ٢٠٢٠ وتم تعظيم العائد من السولار والبنزين.

واستعرض رئيس الشركة مشروع التوسعات الجديدة بمعمل التكرير بميدور مع تطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية بيئيا وصحيا

واكد ان تكلفة المشروع 2.4مليار دولار وانفق على المشروع حتى الان 1.6مليار دولار مشيرا إلى زيادة الإنتاج بعد التوسعات حيث وصل الانتاج 1.6 مليون طن بنزين و3.4 مليون طن من السولار كما تم انجاز 71في المائة من مشروع التوسعات حتى الان

و قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، ان الطاقة احد تحديات الأمن القومي المصري ومن هنا تأتي اهمية تطويره وتلبية احتياجات السوق المحلي.

واشاد عوض الله بالإنجازات التي تحققت في قطاع البترول والاكتشافات الكبرى في عهد وزير البترول واهتمام وتوجيهات القيادة السياسية لأهمية تطوير القطاع والبحث والتنقيب القائم عن الاكتشافات الجديدة

ويضم الوفد الذي يزور الشركة النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلي اللجنة والنواب عمرو قطامي وايه فوزي فتى ورشا حسني ودودو العمدة وحمدي سليمان ومروة رفعت بيومي ونشوى رائف وعفاف وهبي وعبدالناصر عطية وحسام صديق مستشار اللجنة.