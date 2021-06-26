ضبط عامل أصاب سيدة بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، اليوم السبت، من ضبط عامل أطلق الرصاص على سيدة من سلاح نارى بحوزته فأصابها بطلق نارى في ساقها، في مشاجرة بينهما بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول منال. أ. م «44 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز مصابه بطلق ناري بالساق اليمني، وتم تحويلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

انتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص وسؤالها، قيام «السيد. أ. م» 22 سنة- عامل بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتها، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بارشاده، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.