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تورم شديد بالأعضاء التناسلية.. بقال يتحرش جنسيا بطفلة عامين ونصف بالقليوبية

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تورم شديد بالأعضاء التناسلية.. بقال يتحرش جنسيا بطفلة عامين ونصف بالقليوبية تورم شديد بالأعضاء التناسلية.. بقال يتحرش جنسيا بطفلة عامين ونصف بالقليوبية

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اتهمت ربة منزل بقال في شبين القناطر بالتحرش بنجلتها البالغة من العمر عامين ونصف اثناء توجة المجنى عليها للسوبر ماركت ملكة لشراء بعض الأشياء فاستدرجها إلى داخل المحل وتحرش بها وحررت الام محضر بمركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق فامرت بضبط المتهم

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من «أ أ م» 23 سنة ربة منزل يفيد قيام المدعو «م ش» صاحب سوبر ماركت بالتحرش جنسيا بنجلتها «أ م» عامين ونصف وذلك اثناء توجة الطفلة لشراء بعض الاشياء من المحل قام باستدراجها وتحرش بها.

تم اخطار اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية بالواقعة وفادت التحريات انه بسؤال الام قالت الام في محضر الشرطة انها توجهت بالطفلة إلى الوحدة الصحة بالمنطقة والى مستشفى شبين القناطر العام للكشف الطبى على الطفلة وتبين من خلال الكشف والتقرير الذي حصلت علية ان المجنى عليها يوجد بها تورم شديد بالأعضاء التناسلية الخارجية وواضح انها تعرضت إلى من شخص ما أدى إلى حدوث ذلك وأكد التقرير أنه لم يحدث فض لغشاء البكارة الخاص بالعذرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13322 جنح مركز شبين القناطر وبالعرض على النيابة امرت بضبط و‘حضار المتهم.

المصرى اليوم

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