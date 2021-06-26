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القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين في بنها

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القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين في بنها القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين في بنها

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ألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على عاطلين أثناء إستقلالهما سيارة ملاكى وبتفتيشهما عثرا بحوزتهما على كمية الهيروين وبندقية وفرد خرطوش وكمية من الطلقات ومبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية امن القليوبية تفيد قيام عاطلان ومقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وفى احد الاكمنة تمكن المقدم احمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز من القبض على المتهمين اثناء إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

المصرى اليوم

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