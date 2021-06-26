تحذير من البيطريين .. 200 فيروس تنتقل من الحيوان للإنسان منها كورونا

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أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الطبيب البيطري تحمل هذا العام والعام الماضي عبئًا كبيرًا، بجانب دوره الأساسي لحماية الإنسان والثروة الحيوانية.

وأوضح «القرش» أن الطبيب البيطري كان له دور بارز في جائحة «كورونا» العالمية، التي تحتاج تكاتف كل الجهات، وأن دور الطب البيطري كان واضحًا في هذه الجائحة للجميع، من خلال إجراء حملات تحصين وتطعيم لحماية ثروات مصر الحيوانية، فالطبيب البيطري يزيد دوره في ظل التوسع في إقامة المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: «الطبيب البيطري هو طبيب الإنسانية، الذي يحافظ على صحة الإنسان كما يحافظ على صحة الحيوان، فدور الطبيب البيطري كان واضحًا خلال جائحة كورونا، ما أثبت أن الطب البيطري له أهمية كبرى، فقد رأينا الدور الذي قام به الطبيب البيطري على الحدود لمنع دخول فيروس كورونا، وكان هذا ضمن الأسباب التي ساعدت في السيطرة على هذا الفيروس».

وتابع عضو مجلس النقابة: «الطب البيطري كان أول الكيانات التي طبقت فحوصات فيروس كورونا (كوفيد- 19) على كل المنتجات من أصل حيواني التي دخلت مصر، ومازالت المؤسسات البيطرية مستمرة على هذا النحو للتأكد من سلامة كل المنتجات التي تُقدم للمواطن، والتأكد أنها لا تحمل أي مصدر للإصابة».

وشدد «القرش» على أن دور الطبيب البيطري يظهر واضحًا وقت انتشار الأوبئة، خاصة الأمراض العابرة للحدود، حيث يقوم الطبيب البيطري، من خلال مؤسساته، بالرصد لحماية المواطنين من هذه الأمراض، فكثير من الأمراض ذات الأصل الحيواني تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فهناك نحو 200 مرض ثبت أنها تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهنا تأتى أهمية دور الطبيب البيطري لأنه خط الدفاع الأول للحماية من كل هذه الأمراض.

واختتم: «كل الأوبئة التي ظهرت في الفترات الأخيرة كان مصدرها في الأصل حيوانيًا، ما يوضح أهمية دور الطبيب البيطري لحماية البشرية، فهو يحافظ على صحة وسلامة الإنسان أولًا، ثم الثروة الحيوانية، والأمن القومي، فالطبيب يؤمِّن احتياجات الغذاء، وهو جزء مهم من الأمن القومي المصري، وله دور كبير في حماية الأمن الغذائي للمواطنين من خلال فحص الأغذية».